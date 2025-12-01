Песков ответил на вопрос о личном письме Козака Путину после отставки

Козак — один из давних соратников Путина. После его назначения премьер-министром в 1999 году он стал первым заместителем руководителя аппарата правительства. В 2000 году, с приходом Путина на пост президента России, Козак занял должность сначала замруководителя, а потом и первого замруководителя его администрации. В 2004 году он перешел на работу в правительство. В 2020 году, сменив несколько должностей, Козак вновь стал заместителем руководителя главы администрации президента.