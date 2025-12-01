Ричмонд
Песков ответил на вопрос о личном письме Козака Путину после отставки

Администрация президента не располагает информацией, направлял ли бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак после своей отставки личное письмо президенту Владимиру Путину. Об этом журналистам RTVI сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Нет. Ничего не известно», — ответил Песков на вопрос.

О том, что Козак написал заявление об отставке 17 ноября рассказали РБК два источника. Позже Песков пояснил, что Козак ушел «по собственному желанию». Оба источника уточнили, что Козак рассматривал различные предложения перехода в бизнес. На следующий день Путин подписал указ об отставке Козака.

Козак — один из давних соратников Путина. После его назначения премьер-министром в 1999 году он стал первым заместителем руководителя аппарата правительства. В 2000 году, с приходом Путина на пост президента России, Козак занял должность сначала замруководителя, а потом и первого замруководителя его администрации. В 2004 году он перешел на работу в правительство. В 2020 году, сменив несколько должностей, Козак вновь стал заместителем руководителя главы администрации президента.

Он, в частности, отвечал за политику в отношении стран постсоветского пространства, включая Украину, а также представлял Россию на переговорах об урегулировании конфликта на Украине в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).

