Песков ответил на вопрос о личном письме Козака Путину после отставки

«Нет. Ничего не известно», — ответил Песков на вопрос.
О том, что Козак написал заявление об отставке 17 ноября рассказали РБК два источника. Позже Песков пояснил, что Козак ушел «по собственному желанию». Оба источника уточнили, что Козак рассматривал различные предложения перехода в бизнес. На следующий день Путин подписал указ об отставке Козака.
Козак — один из давних соратников Путина. После его назначения премьер-министром в 1999 году он стал первым заместителем руководителя аппарата правительства. В 2000 году, с приходом Путина на пост президента России, Козак занял должность сначала замруководителя, а потом и первого замруководителя его администрации. В 2004 году он перешел на работу в правительство. В 2020 году, сменив несколько должностей, Козак вновь стал заместителем руководителя главы администрации президента.
Он, в частности, отвечал за политику в отношении стран постсоветского пространства, включая Украину, а также представлял Россию на переговорах об урегулировании конфликта на Украине в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).