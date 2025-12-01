В Волгоградской области продлили заморозку зарплат для госслужащих на 2026 год

В Волгоградской области приняли решение о продлении заморозки индексации зарплат для государственных служащих. Теперь повышение окладов чиновников приостановлено и на 2026 год. Об этом стало известно после заседания Волгоградской областной думы. Главная цель такой меры — обеспечение сбалансированного бюджета и перенаправление средств на более важные цели.
Это решение стало логичным продолжением ранее принятой инициативы. Напомним, что индексация зарплат госслужащих в регионе уже была отменена на 2025 год. Тогда планировалось повышение на 4,5%, однако эти средства решили направить на реализацию ключевых социальных проектов.
Инициатива, поддержанная главой региона и депутатским корпусом, демонстрирует четкую расстановку приоритетов. Вместо увеличения окладов госслужащих, бюджетные деньги направят на поддержку и развитие ключевых для жителей области проектов.