В Волгоградской области продлили заморозку зарплат для госслужащих на 2026 год

В Волгоградской области приняли решение о продлении заморозки индексации зарплат для государственных служащих. Теперь повышение окладов чиновников приостановлено и на 2026 год. Об этом стало известно после заседания Волгоградской областной думы. Главная цель такой меры — обеспечение сбалансированного бюджета и перенаправление средств на более важные цели.