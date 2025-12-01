Axios: переговоры между США и Украиной во Флориде были сосредоточены на одном вопросе

По завершении общих переговоров Умеров провел встречу с Уиткоффом один на один, а затем позвонил Владимиру Зеленскому. В понедельник Умеров должен встретиться с Зеленским в Париже и представить ему более подробный отчет о переговорах. Умеров завил, что президент США Дональд Трамп согласится на личную встречу с Зеленским, на чем последний настаивает, только когда Киев примет «контур новый границы» с Россией.