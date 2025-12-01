Axios: переговоры между США и Украиной во Флориде были сосредоточены на одном вопросе

Согласно статье, они охарактеризовали пятичасовую встречу как «сложную, напряженную, но продуктивную». Спустя час переговоров в широком формате число участников встречи сократилось до трех с каждой стороны. От США присутствовали Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник и зять Трампа Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли советник по национальной безопасности Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий.
Согласно Axios, американская сторона рассчитывала достигнуть прогресса в этом вопросе, чтобы Уиткофф мог более предметно обсудить его с президентом России Владимиром Путиным, с которым планирует встретиться во вторник.
По завершении общих переговоров Умеров провел встречу с Уиткоффом один на один, а затем позвонил Владимиру Зеленскому. В понедельник Умеров должен встретиться с Зеленским в Париже и представить ему более подробный отчет о переговорах. Умеров завил, что президент США Дональд Трамп согласится на личную встречу с Зеленским, на чем последний настаивает, только когда Киев примет «контур новый границы» с Россией.
Украинские СМИ утверждают, что переговорщики со стороны Украины на воскресной встрече во Флориде в очередной раз пытались убедить американскую сторону в том, что полный вывод украинских войск с Донбасса невозможен в силу «конституционных ограничений, мнения обществе и несоответствия реальной ситуации».