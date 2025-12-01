Ричмонд
Axios: переговоры между США и Украиной во Флориде были сосредоточены на одном вопросе

Переговоры между США и Украиной, которые состоялись в воскресенье в Майами в гольф-клубе спецпосланника Стива Уиткоффа, были сосредоточены на том, где будет проходить де-факто граница с Россией в рамках мирного соглашения, сообщили американскому порталу Axios два украинских чиновника.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, они охарактеризовали пятичасовую встречу как «сложную, напряженную, но продуктивную». Спустя час переговоров в широком формате число участников встречи сократилось до трех с каждой стороны. От США присутствовали Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник и зять Трампа Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли советник по национальной безопасности Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий.

В течение следующих четырех часов практически единственным обсуждаемым вопросом была линия разграничения подконтрольных территорий.

Согласно Axios, американская сторона рассчитывала достигнуть прогресса в этом вопросе, чтобы Уиткофф мог более предметно обсудить его с президентом России Владимиром Путиным, с которым планирует встретиться во вторник.

По завершении общих переговоров Умеров провел встречу с Уиткоффом один на один, а затем позвонил Владимиру Зеленскому. В понедельник Умеров должен встретиться с Зеленским в Париже и представить ему более подробный отчет о переговорах. Умеров завил, что президент США Дональд Трамп согласится на личную встречу с Зеленским, на чем последний настаивает, только когда Киев примет «контур новый границы» с Россией.

Украинские СМИ утверждают, что переговорщики со стороны Украины на воскресной встрече во Флориде в очередной раз пытались убедить американскую сторону в том, что полный вывод украинских войск с Донбасса невозможен в силу «конституционных ограничений, мнения обществе и несоответствия реальной ситуации».

