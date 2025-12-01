Ричмонд
В Госдуме признали, что переговоры по Украине «буксуют»

Прогресс в процессе урегулирования украинского кризиса можно оценить как незначительный. Такое мнение депутат Госдумы Алексей Чепа высказал в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратил внимание, что власти Украины активно противодействуют мирному процессу, демонстрируют неготовность к компромиссу. Депутат отметил, что работа по переговорному процессу не прекращается.

«Хотелось бы, чтобы это мирное соглашение было как можно скорее подписано», — сказал собеседник «Ленты.ру» и добавил, что российская сторона прилагает усилия, чтобы ускорить урегулирование конфликта дипломатическим путем.

Он уточнил, что сейчас в переговорах между США и Украиной, США и Россией предпринимаются попытки реализовать договоренности, достигнутые в ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Депутат подчеркнул, что каждое действие в процедуре обсуждения мирных соглашений продвигает стороны вперед, но переговоры занимают очень много времени.

Ранее CNN сообщил, что встреча американской и украинской делегаций во Флориде по обсуждению ключевых пунктов мирного плана оказалась безрезультатной. Киев отказался согласовывать пункт о территориальных уступках и отказываться от вступления в НАТО.

В Европе же продолжают разрабатывать собственные «креативные варианты» плана по Украине, касающиеся контроля миротворцами соблюдения режима прекращения огня. Европейские чиновники и политики из «коалиции желающих» обсуждают, кто именно будет наблюдать за территорией, которая отойдет Москве от Киева.

