Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратил внимание, что власти Украины активно противодействуют мирному процессу, демонстрируют неготовность к компромиссу. Депутат отметил, что работа по переговорному процессу не прекращается.
«Хотелось бы, чтобы это мирное соглашение было как можно скорее подписано», — сказал собеседник «Ленты.ру» и добавил, что российская сторона прилагает усилия, чтобы ускорить урегулирование конфликта дипломатическим путем.
Он уточнил, что сейчас в переговорах между США и Украиной, США и Россией предпринимаются попытки реализовать договоренности, достигнутые в ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Депутат подчеркнул, что каждое действие в процедуре обсуждения мирных соглашений продвигает стороны вперед, но переговоры занимают очень много времени.
В Европе же продолжают разрабатывать собственные «креативные варианты» плана по Украине, касающиеся контроля миротворцами соблюдения режима прекращения огня. Европейские чиновники и политики из «коалиции желающих» обсуждают, кто именно будет наблюдать за территорией, которая отойдет Москве от Киева.