Спикер парламента и глава МИД Молдовы отправляются с визитом в США

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу совершит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки со второго по 10 декабря. В состав официальной делегации также входят депутат Ион Гроза и глава Министерства иностранных дел вице-премьер Михаил Попшой.
В США у Гросу запланированы встречи с членами Сената и Палаты представителей США, а также с представителями Государственного департамента и Белого дома, в том числе с заместителем советника по национальной безопасности Энди Бейкером и старшим директором по Европе и России Чарльзом Маклафлином.
Спикер молдавского парламента обсудит с американскими чиновниками вопросы укрепления стратегического партнерства между Молдовой и Соединенными Штатами, углубление политического диалога и демократии, а также расширение сотрудничества в области безопасности и экономики.
Гросу также встретится с представителями молдавской диаспоры в Вашингтоне, Чикаго и штате Северная Каролина, с которыми намерен обсудить текущую ситуацию в стране и приоритеты парламента нового созыва.
В МИД Молдовы сообщили, что глава ведомства Михаил Попшой в США намерен обсудить с высокопоставленными лицами США углубление стратегического диалога между Молдовой и Соединенными Штатами, социально-экономическое развитие Молдовы и вопросы двусторонней поддержки. Еще одной темой дискуссий станет привлечение американских инвестиций и расширение экономического сотрудничества, а также укрепление взаимодействия в области безопасности, энергетики и устойчивого развития.
В ходе визита министр Попшой примет участие в публичном мероприятии «Евроатлантический путь Молдовы: региональная безопасность, энергетические возможности и демократическая устойчивость», организованном Институтом Хадсона, и проведет встречи с лидерами общественного мнения и представителями аналитических центров в Вашингтоне. Он также даст интервью телеканалам Fox News, CNN, Newsmax, Foreign Affairs и The Washington Post.
В Чикаго, шестого декабря, вице-премьер встретится с представителями молдавской диаспоры и посетит две компании, управляемые гражданами Молдовы. В период с 7 по 8 декабря Попшой будет находиться в городе Роли (Северная Каролина), где встретится с губернатором Джошем Стейном, государственным секретарем штата Элейн Маршалл и побеседует с молдавскими гражданами, проживающими в регионе.
Напомним, в декабре 2024 года молдавская делегация во главе с министром иностранных дел и спикером парламента также совершила рабочий визит в США. В ходе визита глава МИД Попшой в Вашингтоне завершил переговоры с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Джоном Бассом об открытии консульства Молдовы в Чикаго.