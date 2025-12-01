Молдавский олигарх сделал заявление из СИЗО: Владимир Плахотнюк завершил изучение дела и требует открыть процесс для всей прессы

Напомним, Влад Плахотнюк был экстрадирован в Молдову 25 сентября 2025 года и помещен в следственный изолятор № 13. Он является фигурантом уголовных дел о «краже миллиарда», деле Metalferos и деле о бланках паспортов. Ранее он заявлял, что материалы обвинения составляют 97 томов, которые ему пришлось изучать в сжатые сроки.