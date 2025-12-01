Молдавский олигарх сделал заявление из СИЗО: Владимир Плахотнюк завершил изучение дела и требует открыть процесс для всей прессы

Плахотнюк завершил изучение материалов дела и готовится вернуться в суд.
Влад Плахотнюк передал через адвокатов обращение, в котором сообщил, что завершил изучение материалов уголовного дела и намерен скоро участвовать в судебных заседаниях. Он объяснил своё отсутствие тем, что предпочёл подготовиться, а не выходить в суд «неподготовленным».
Плахотнюк заявил, что дело имеет «чисто политический характер» и пообещал представить суду свои аргументы. Он также сообщил, что обратится в суд с просьбой разрешить присутствие всех журналистов и полную видеосъёмку заседаний, чтобы обеспечить прозрачность процесса.
По его словам, публичность необходима, поскольку некоторые «стремятся ускорить и незаконно завершить процесс», чтобы избежать ответственности за события времён хищения миллиарда.
Напомним, Влад Плахотнюк был экстрадирован в Молдову 25 сентября 2025 года и помещен в следственный изолятор № 13. Он является фигурантом уголовных дел о «краже миллиарда», деле Metalferos и деле о бланках паспортов. Ранее он заявлял, что материалы обвинения составляют 97 томов, которые ему пришлось изучать в сжатые сроки.
