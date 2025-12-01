Ричмонд
Песков назвал атаку на инфраструктуру КТК вопиющим случаем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает очевидной причастность Украины к атаке на причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он назвал это «вопиющим случаем».

Источник: РИА "Новости"

Во время пресс-колла Песков заявил, что ему неизвестно о проведении расследования после атаки. «Безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры — это практика, которая продолжается», — ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ FM».

Дмитрий Песков заверил, что «соответствующие ведомства» занимаются обеспечением безопасности в России. Однако, по его словам, «случаются такие моменты, когда по тем или иным причинам объектам критической инфраструктуры наносится ущерб».

«Конечно, это вопиющий случай, потому что речь идет об объекте международного значения и международном участии», — добавил пресс-секретарь.

КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска. На прошлой неделе консорциум лишился одного из трех выносных причальных устройств — ВПУ-2 в результате атаки безэкипажного катера. По словам собеседников «Ъ», КТК, вероятно, понесет существенные затраты на подъем пострадавшего ВПУ и, возможно, его ликвидацию. Возможные потери оцениваются в миллионы рублей.

