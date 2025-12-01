Песков назвал атаку на инфраструктуру КТК вопиющим случаем

КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска. На прошлой неделе консорциум лишился одного из трех выносных причальных устройств — ВПУ-2 в результате атаки безэкипажного катера. По словам собеседников «Ъ», КТК, вероятно, понесет существенные затраты на подъем пострадавшего ВПУ и, возможно, его ликвидацию. Возможные потери оцениваются в миллионы рублей.