Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 1 декабря: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча Путина с Уиткоффом пройдет 2 декабря.

Кадры начала встречи 2 декабря Путина и Уиткоффа будут опубликованы.

В Кремле не исключили заявления для СМИ по итогам встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине, поэтому не будет обсуждать детали мирного плана «в мегафонном режиме» через СМИ.

Кремль сейчас не готов рассуждать о том, какими могут быть отношения с Вашингтоном в дальнейшем.

Пока об этом говорить преждевременно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль назвал атаку на танкеры в Турции посягательством на суверенитет.

Это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов, поэтому это абсолютно лишний раз показывает суть киевского режима.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Атака дронов ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум является вопиющим случаем, ибо объект имеет международное значение.

Кремль считает очевидным, что Каспийский трубопроводный консорциум атаковали украинские дроны.

Совершенно очевидный факт, что это была за атака, абсолютно очевидный факт. Безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры — это практика, которая продолжается.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль не обладает информацией о том, ведется ли расследование по факту атаки на Каспийский трубопроводный консорциум.

Кремль не стал говорить об эффекте отставки Ермака на ход переговоров.

Посмотрим, практика покажет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль не может поделиться никакой информацией относительно пребывания в России бывшего президента Сирии Башара Асада.

У Путина на ближайшую неделю перегруженный график, контактов с главой МИД Китая в нем пока нет.

1 декабря Владимир Путин примет в Кремле с докладом директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадия Гостева.

У президента также несколько совещаний сегодня непубличного характера пройдут в рамках подготовки к российско-американским контактам завтра.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)
