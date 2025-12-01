Утильсбор, рассрочки и долги: 12 изменений, которые ждут калининградцев в декабре

«Клопс» подготовил традиционный обзор изменений, которые ждут калининградцев в декабре. Они касаются различных сфер деятельности — от рынка автотранспорта и ЖКХ до образовательных кредитов и покупок товаров в рассрочку.
1. Утилизационный сбор для физлиц.
С 1 декабря меняется система расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые ввозятся из-за границы. По новым правилам, размер сбора теперь зависит не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Базовая ставка по-прежнему составляет 20 000 рублей, но итоговый размер платежа определяется путём её умножения на коэффициент, соответствующий количеству лошадиных сил и литражу.
Для машин с двигателем до 160 л. с., которые ввозятся в Россию импортёрами-физлицами, сохраняется возможность уплаты льготного сбора — 3 400 рублей для новых авто или 5 200 рублей для моделей старше трёх лет. Для гибридных и электромобилей порог льготной ставки утильсбора установлен на уровне 80 л. с.
Для тех, кто ввозит автомобили с двигателем мощнее 160 л. с., а также гибриды и электрокары свыше 80 л. с., ставки утильсбора повышаются до уровня импортёров-юридических лиц. Они составят от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.
2. Защита от коллекторов.
Должники смогут жаловаться через Госуслуги на нарушения со стороны коллекторов в Федеральную службу судебных приставов. Закон устанавливает чёткие ограничения на частоту телефонных контактов с должником:
не более одного звонка в сутки; не более двух в неделю; не более восьми в месяц.
Для оперативной проверки поступивших жалоб ФССП будет запрашивать у операторов связи сведения о фактическом количестве звонков. Если информация подтвердится, коллекторам придётся отвечать.
3. Использование общедомового имущества.
В жилищном законодательстве РФ вступают в силу изменения, которые усиливают контроль над общим имуществом многоквартирных домов. Теперь установка на фасадах домов кондиционеров, антенн и другого оборудования возможна только с согласия большинства собственников.
Для использования чердаков и подвалов потребуется одобрение двух третей собственников жилья. Решение по такому использованию будет фиксироваться протоколом общего собрания.
Появится новая должность — администратор многоквартирного дома. В его обязанности будет входить организация собраний собственников, оформление принятых решений, а также взаимодействие с государственной информационной системой ЖКХ и управляющей компанией.
Вводится новое правило: если собственник своим действием (или бездействием) причинит ущерб общему имуществу, расходы на ремонт или восстановление будет обязан покрыть именно он, а не весь дом.
В платёжках за услуги ЖКХ появится новая финансовая строка. В квитанциях будет отражаться перерасчёт за прошлый год, если в доме есть общедомовые приборы учёта.
4. Потребительская рассрочка.
Вступают в силу новые правила предоставления потребительской рассрочки. Главное изменение — максимальный период составит 6 месяцев, а с декабря 2027 года сократится до 4-х.
Вводятся ограничения на штрафы за просрочку: они не смогут превышать 20% годовых от суммы долга. Операторы рассрочек больше не вправе взимать комиссии или устанавливать дополнительные переплаты за саму услугу.
Продавцам запрещается устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты — сразу или в рассрочку. Если совокупная сумма действующих рассрочек у одного клиента превышает 15 тысяч рублей, оператор обязан передавать информацию о договоре в бюро кредитных историй.
5. Цифровые паспорта.
В России начнётся второй этап внедрения цифровых паспортов. Граждане смогут использовать их для подтверждения личности в банках и других финансовых организациях, но при условии, что они прошли там очную идентификацию.
Цифровой паспорт не заменит полностью бумажный. Обычный документ всё ещё будет необходим в ситуациях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России.
6. Льготные образовательные кредиты.
Сократится список специальностей для получения льготного образовательного кредита под 3% годовых. Господдержка станет предоставляться только абитуриентам, которые поступают на приоритетные для специальности. Список утверждён правительством РФ.
Среди профессий и специальностей среднего профессионального образования есть архитектура, веб-разработка, водоснабжение и водоотведение, информатика и вычислительная техника и другие.
Для бакалавриата — приборостроение, инноватика, авиастроение, лесное дело и так далее. Для магистратуры льготные кредиты доступны при обучении таким специальностям, как корабельное вооружение, биотехнология, туризм, археология и прочим.
7. «Пушкинская карта».
Молодым людям, обладающим «Пушкинской картой», нужно до 28 декабря подать заявление на её перевыпуск. Это связано с тем, что с 1 января 2026 года вместо Почта Банка оператором программы станет ВТБ.
8. Соцзащита.
На Госуслугах обновится список жизненных событий, при наступлении которых граждан будут информировать о положенных мерах поддержки. В их числе — потеря работы и достижение предпенсионного возраста.
9. Мигранты.
Во всех пунктах пропуска через госграницу России начнётся сбор биометрических персональных данных у мигрантов. Это сделано в рамках эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства.
10. «Честный знак».
Вводится обязательная маркировка «Честный знак» для:
какао и продуктов на его основе, игр и игрушек для детей до 14 лет (самокаты и педальные автомобили, куклы и коляски для них, наборы гоночных электрических автомобилей, игральные карты), стройматериалов — герметиков и шпаклевки.
11. Контроль за пивом и слабоалкогольными напитками.
Здесь грядут ужесточения. В регистрации партии откажут, если данные о крепости или других параметрах не совпадут с данными в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).
12. Помощь бойцам СВО и их семьям.
Некоммерческие организации, помогающие ветеранам СВО в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке, а также оказывающие им и членам их семей психологическую помощь, получат статус социально ориентированных. Это даст им право на государственную и муниципальную поддержку.