Утильсбор, рассрочки и долги: 12 изменений, которые ждут калининградцев в декабре

С 1 декабря меняется система расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые ввозятся из-за границы. По новым правилам, размер сбора теперь зависит не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Базовая ставка по-прежнему составляет 20 000 рублей, но итоговый размер платежа определяется путём её умножения на коэффициент, соответствующий количеству лошадиных сил и литражу.