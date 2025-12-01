Ричмонд
Утильсбор, рассрочки и долги: 12 изменений, которые ждут калининградцев в декабре

Обзор поправок в законы и правила.

Источник: Клопс.ru

«Клопс» подготовил традиционный обзор изменений, которые ждут калининградцев в декабре. Они касаются различных сфер деятельности — от рынка автотранспорта и ЖКХ до образовательных кредитов и покупок товаров в рассрочку.

1. Утилизационный сбор для физлиц.

С 1 декабря меняется система расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые ввозятся из-за границы. По новым правилам, размер сбора теперь зависит не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Базовая ставка по-прежнему составляет 20 000 рублей, но итоговый размер платежа определяется путём её умножения на коэффициент, соответствующий количеству лошадиных сил и литражу.

Для машин с двигателем до 160 л. с., которые ввозятся в Россию импортёрами-физлицами, сохраняется возможность уплаты льготного сбора — 3 400 рублей для новых авто или 5 200 рублей для моделей старше трёх лет. Для гибридных и электромобилей порог льготной ставки утильсбора установлен на уровне 80 л. с.

Для тех, кто ввозит автомобили с двигателем мощнее 160 л. с., а также гибриды и электрокары свыше 80 л. с., ставки утильсбора повышаются до уровня импортёров-юридических лиц. Они составят от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

2. Защита от коллекторов.

Должники смогут жаловаться через Госуслуги на нарушения со стороны коллекторов в Федеральную службу судебных приставов. Закон устанавливает чёткие ограничения на частоту телефонных контактов с должником:

не более одного звонка в сутки; не более двух в неделю; не более восьми в месяц.

Для оперативной проверки поступивших жалоб ФССП будет запрашивать у операторов связи сведения о фактическом количестве звонков. Если информация подтвердится, коллекторам придётся отвечать.

3. Использование общедомового имущества.

В жилищном законодательстве РФ вступают в силу изменения, которые усиливают контроль над общим имуществом многоквартирных домов. Теперь установка на фасадах домов кондиционеров, антенн и другого оборудования возможна только с согласия большинства собственников.

Для использования чердаков и подвалов потребуется одобрение двух третей собственников жилья. Решение по такому использованию будет фиксироваться протоколом общего собрания.

Появится новая должность — администратор многоквартирного дома. В его обязанности будет входить организация собраний собственников, оформление принятых решений, а также взаимодействие с государственной информационной системой ЖКХ и управляющей компанией.

Вводится новое правило: если собственник своим действием (или бездействием) причинит ущерб общему имуществу, расходы на ремонт или восстановление будет обязан покрыть именно он, а не весь дом.

В платёжках за услуги ЖКХ появится новая финансовая строка. В квитанциях будет отражаться перерасчёт за прошлый год, если в доме есть общедомовые приборы учёта.

4. Потребительская рассрочка.

Вступают в силу новые правила предоставления потребительской рассрочки. Главное изменение — максимальный период составит 6 месяцев, а с декабря 2027 года сократится до 4-х.

Вводятся ограничения на штрафы за просрочку: они не смогут превышать 20% годовых от суммы долга. Операторы рассрочек больше не вправе взимать комиссии или устанавливать дополнительные переплаты за саму услугу.

Продавцам запрещается устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты — сразу или в рассрочку. Если совокупная сумма действующих рассрочек у одного клиента превышает 15 тысяч рублей, оператор обязан передавать информацию о договоре в бюро кредитных историй.

5. Цифровые паспорта.

В России начнётся второй этап внедрения цифровых паспортов. Граждане смогут использовать их для подтверждения личности в банках и других финансовых организациях, но при условии, что они прошли там очную идентификацию.

Цифровой паспорт не заменит полностью бумажный. Обычный документ всё ещё будет необходим в ситуациях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

6. Льготные образовательные кредиты.

Сократится список специальностей для получения льготного образовательного кредита под 3% годовых. Господдержка станет предоставляться только абитуриентам, которые поступают на приоритетные для специальности. Список утверждён правительством РФ.

Среди профессий и специальностей среднего профессионального образования есть архитектура, веб-разработка, водоснабжение и водоотведение, информатика и вычислительная техника и другие.

Для бакалавриата — приборостроение, инноватика, авиастроение, лесное дело и так далее. Для магистратуры льготные кредиты доступны при обучении таким специальностям, как корабельное вооружение, биотехнология, туризм, археология и прочим.

7. «Пушкинская карта».

Молодым людям, обладающим «Пушкинской картой», нужно до 28 декабря подать заявление на её перевыпуск. Это связано с тем, что с 1 января 2026 года вместо Почта Банка оператором программы станет ВТБ.

8. Соцзащита.

На Госуслугах обновится список жизненных событий, при наступлении которых граждан будут информировать о положенных мерах поддержки. В их числе — потеря работы и достижение предпенсионного возраста.

9. Мигранты.

Во всех пунктах пропуска через госграницу России начнётся сбор биометрических персональных данных у мигрантов. Это сделано в рамках эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства.

10. «Честный знак».

Вводится обязательная маркировка «Честный знак» для:

какао и продуктов на его основе, игр и игрушек для детей до 14 лет (самокаты и педальные автомобили, куклы и коляски для них, наборы гоночных электрических автомобилей, игральные карты), стройматериалов — герметиков и шпаклевки.

11. Контроль за пивом и слабоалкогольными напитками.

Здесь грядут ужесточения. В регистрации партии откажут, если данные о крепости или других параметрах не совпадут с данными в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

12. Помощь бойцам СВО и их семьям.

Некоммерческие организации, помогающие ветеранам СВО в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке, а также оказывающие им и членам их семей психологическую помощь, получат статус социально ориентированных. Это даст им право на государственную и муниципальную поддержку.