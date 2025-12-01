В Госдуме ответили на угрозы НАТО об «упреждающих ударах»

«Страны альянса агрессивно ведут себя против нас. Это заявление является очередным витком эскалации, который ведет к очень нехорошим последствиям. Видимо, руководство НАТО понимает, что его не очень воспринимают, и пытается обратить на себя внимание и доказать свою нужность», — отметил парламентарий.
Колесник считает, что НАТО постепенно утрачивает свою значимость. Руководство альянса сосредоточено на получении личной выгоды, но такие устремления могут привести в мировой войне, отметил он.
По мнению Колесника, Россия должна быть готова к возможным провокациям и перед страной стоит задача — наращивать и укреплять обороноспособность.
«Как сказал наш президент, если драка неизбежна, бить надо первым», — подчеркнул депутат.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил возможность упреждающих действий альянса в отношении России. Он сообщил, что страны-участники НАТО рассматривают активные превентивные меры, включая операции в сфере кибербезопасности.