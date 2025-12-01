Ричмонд
В Госдуме ответили на угрозы НАТО об «упреждающих ударах»

Россия незамедлительно ответит на любую попытку НАТО нанести упреждающий удар по стране, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, воинственная риторика альянса — это лишь пиар-ход для привлечения внимания и наращивания военных бюджетов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Страны альянса агрессивно ведут себя против нас. Это заявление является очередным витком эскалации, который ведет к очень нехорошим последствиям. Видимо, руководство НАТО понимает, что его не очень воспринимают, и пытается обратить на себя внимание и доказать свою нужность», — отметил парламентарий.

Колесник считает, что НАТО постепенно утрачивает свою значимость. Руководство альянса сосредоточено на получении личной выгоды, но такие устремления могут привести в мировой войне, отметил он.

По мнению Колесника, Россия должна быть готова к возможным провокациям и перед страной стоит задача — наращивать и укреплять обороноспособность.

«Как сказал наш президент, если драка неизбежна, бить надо первым», — подчеркнул депутат.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил возможность упреждающих действий альянса в отношении России. Он сообщил, что страны-участники НАТО рассматривают активные превентивные меры, включая операции в сфере кибербезопасности.

