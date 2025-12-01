Нижегородских чиновников начнут премировать за сообщения о коррупции

Согласно новым правилам, сотрудники, занимающие должности госслужбы, смогут рассчитывать на денежную премию, если они сообщат о попытке склонения к коррупционному правонарушению. При этом такой факт должен быть подтвержден в установленном порядке. Размер поощрения составит 50% от ежемесячного денежного содержания сотрудника.
Выплата будет осуществляться по решению губернатора за счет средств, предусмотренных в смете расходов на содержание аппарата управления соответствующего органа исполнительной власти. Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.
Ранее экс-мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы Вадим Булавинов дал свою оценку случаям коррупции среди нижегородских чиновников.