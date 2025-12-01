Нижегородских чиновников начнут премировать за сообщения о коррупции

Согласно новым правилам, сотрудники, занимающие должности госслужбы, смогут рассчитывать на денежную премию, если они сообщат о попытке склонения к коррупционному правонарушению. При этом такой факт должен быть подтвержден в установленном порядке. Размер поощрения составит 50% от ежемесячного денежного содержания сотрудника.