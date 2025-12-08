Как обычному гражданину продвинуть свой законопроект

Для проекта «Важный вопрос» объясняет первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов.
Если человеку выдали паспорт, автоматически подразумевается, что он знает все — про законы, государство, налоги, выборы. При наличии паспорта, он как будто полностью квалифицирован как гражданин. Это, мягко говоря, не так. Анализ обращений показывает, что мы не знаем, как работает государство, нет базового понимания простых вещей — даже юристы не понимают. Нужно разбираться, как устроено государство, сколько ветвей власти, зачем нужен парламент, из чего он состоит.
В следующем году выборы в Государственную Думу Федерального собрания. Зачем мы приходим на выборы? В том числе для того, чтобы иметь своего представителя в законодательном органе власти. Для обычного человека, который намерен проголосовать за своего депутата в 2026-м очень простой способ повлиять: записаться к депутату на прием, изложить предложения и дальше вместе эту историю отработать. Идея проверяется на реалистичность, противоречивость другим законам и нормативно-правовым актам. И может стать поправкой и новым законопроектом.
Проблемы в среде, где мы живем — может решить муниципальный депутат. Задачу в нашем городе, субъекте — депутат городского парламента. К депутату Государственной Думы можно обратиться, чтобы поменять, добавить, дополнить или создать новый закон. Мы голосуем за них, чтобы они представляли наши интересы в законодательной власти.