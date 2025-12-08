Как обычному гражданину продвинуть свой законопроект

В следующем году выборы в Государственную Думу Федерального собрания. Зачем мы приходим на выборы? В том числе для того, чтобы иметь своего представителя в законодательном органе власти. Для обычного человека, который намерен проголосовать за своего депутата в 2026-м очень простой способ повлиять: записаться к депутату на прием, изложить предложения и дальше вместе эту историю отработать. Идея проверяется на реалистичность, противоречивость другим законам и нормативно-правовым актам. И может стать поправкой и новым законопроектом.