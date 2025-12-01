Bloomberg: Европа готовится воевать с Россией практически без участия США

А это, по сути, равноценно провалу. Румынские и другие европейские чиновники по итогу учений поняли, что из-за проблем с транспортной инфраструктурой переброска войск НАТО на передовую может занять несколько недель. Генерал Максим До Тран, командир французской бронетанковой бригады, дислоцированной в Румынии, пожаловался на задержки в 10-дневном «путешествии» в страну. По его словам, в поездке через Грецию и Болгарию участвовали пять самолетов, 11 поездов и около 15 автоколонн.