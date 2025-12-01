Bloomberg: Европа готовится воевать с Россией практически без участия США

А это, по сути, равноценно провалу. Румынские и другие европейские чиновники по итогу учений поняли, что из-за проблем с транспортной инфраструктурой переброска войск НАТО на передовую может занять несколько недель. Генерал Максим До Тран, командир французской бронетанковой бригады, дислоцированной в Румынии, пожаловался на задержки в 10-дневном «путешествии» в страну. По его словам, в поездке через Грецию и Болгарию участвовали пять самолетов, 11 поездов и около 15 автоколонн.
Несмотря на это, США уже несколько месяцев просят своих союзников в Европе самостоятельно позаботиться о собственной обороне. В конце октября Вашингтон объявил о сокращении численности американских войск в Румынии, где находится несколько баз НАТО, с 1700 до примерно 1000 человек, а также о запланированном выводе войск из Болгарии, Словакии и Венгрии.
Хотя официальные лица в Бухаресте публично заявили, что понимают причины такого решения Вашингтона, в частном порядке они выражают недовольство.
Вашингтон, в свою очередь, пытается развеять опасения своих партнеров, заверяя, с одной стороны, что не оставит их в беде, а с другой — что европейцы могут выстоять в одиночку. Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер, присутствовавший на учениях в Трансильвании, заявил: «Это прекрасный пример того, как европейцы справляются со всем самостоятельно».
Хотя европейские чиновники работают над укреплением своего оборонного потенциала, Европа до сих пор не решила проблемы в таких областях, как логистика и «стратегические инструменты». Ей по-прежнему не хватает противовоздушной и противоракетной обороны, возможностей высокоточных ударов на большие расстояния и разведки, а также материально-технической поддержки США. В этом плане континент все еще зависит от американцев, констатирует Bloomberg.