Bloomberg: Европа готовится воевать с Россией практически без участия США

США сокращают свое военное присутствие в Европе, запланировав вывод войск из нескольких стран. Хотя европейские официальные лица слезно просят США отказаться от этого плана, Вашингтон в ответ лишь отмахивается, сообщает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Военные учения стран НАТО, прошедшие в ноябре в Трансильвании, показали, что европейским войскам под командованием Франции пришлось защищать континент практически без участия США, говорится в статье.

А это, по сути, равноценно провалу. Румынские и другие европейские чиновники по итогу учений поняли, что из-за проблем с транспортной инфраструктурой переброска войск НАТО на передовую может занять несколько недель. Генерал Максим До Тран, командир французской бронетанковой бригады, дислоцированной в Румынии, пожаловался на задержки в 10-дневном «путешествии» в страну. По его словам, в поездке через Грецию и Болгарию участвовали пять самолетов, 11 поездов и около 15 автоколонн.

В результате, пока не прибудет подкрепление, сухопутные войска Румынии будут вынуждены отражать нападение в одиночку. А издержки неудачи со сдерживанием противника на восточном фланге НАТО наглядно демонстрирует пример Украины, пишет Bloomberg.

Несмотря на это, США уже несколько месяцев просят своих союзников в Европе самостоятельно позаботиться о собственной обороне. В конце октября Вашингтон объявил о сокращении численности американских войск в Румынии, где находится несколько баз НАТО, с 1700 до примерно 1000 человек, а также о запланированном выводе войск из Болгарии, Словакии и Венгрии.

Хотя официальные лица в Бухаресте публично заявили, что понимают причины такого решения Вашингтона, в частном порядке они выражают недовольство.

За закрытыми дверями европейские чиновники прилагают все усилия, чтобы убедить своих американских союзников не выводить войска, утверждает издание.

Вашингтон, в свою очередь, пытается развеять опасения своих партнеров, заверяя, с одной стороны, что не оставит их в беде, а с другой — что европейцы могут выстоять в одиночку. Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер, присутствовавший на учениях в Трансильвании, заявил: «Это прекрасный пример того, как европейцы справляются со всем самостоятельно».

Однако, как утверждает Юлия Йоджа, директор черноморской программы Института Ближнего Востока, «впервые за последние 70 лет европейцы не воспринимают американские гарантии безопасности как гарантии».

Хотя европейские чиновники работают над укреплением своего оборонного потенциала, Европа до сих пор не решила проблемы в таких областях, как логистика и «стратегические инструменты». Ей по-прежнему не хватает противовоздушной и противоракетной обороны, возможностей высокоточных ударов на большие расстояния и разведки, а также материально-технической поддержки США. В этом плане континент все еще зависит от американцев, констатирует Bloomberg.

