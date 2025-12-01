Сенатор от Калининградской области разъяснил своё предложение по субсидированным билетам

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков разъяснил своё предложение по субсидированным билетам. Об этом он написал в своём телеграм-канале в понедельник, 1 декабря.
«Сегодня калининградские субсидированные тарифы доступны не только калининградцам. Так, за 3 200 рублей субсидированный билет в Калининград могут купить многодетные и другие льготные группы без калининградской прописки. Считаю, что это неверно. Только калининградцы должны иметь возможность купить субсидированные билеты по направлению Калининград — Москва, Калининград — Санкт-Петербург и обратно. Это моё первое предложение министру», — рассказал Шендерюк-Жидков.
Сенатор также рассказал об идее с «плоскими» тарифами. Он напомнил, что субсидированных билетов всегда не хватает. Даже если их оставят только для калининградцев, они могут быстро закончиться. Кроме того, существуют ограничения — только четыре субсидированных билета на человека в год.
«В этой связи я предлагаю сделать специальный “плоский тариф”, только для людей с калининградской пропиской, кому не хватило субсидированных билетов. Сейчас “плоский” тариф на калининградском направлении из Москвы — 6 800 рублей. Я предлагаю его зафиксировать только для калининградцев», — подчеркнул сенатор.
Он добавил, что все эти предложения не имеют никакого отношения к акциям, которые устраивают сами авиакомпании. Речь лишь о том, чтобы дать возможность купить билет по фиксированной цене, если дешёвые закончились.
Сенатор от области Александр Шендерюк-Жидков предложил главе Минтранса Андрею Никитину продавать субсидированные авиабилеты на калининградском направлении только жителям региона.