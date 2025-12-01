Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор от Калининградской области разъяснил своё предложение по субсидированным билетам

Шендерюк-Жидков также рассказал об идее с «плоскими» тарифами.

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков разъяснил своё предложение по субсидированным билетам. Об этом он написал в своём телеграм-канале в понедельник, 1 декабря.

«Сегодня калининградские субсидированные тарифы доступны не только калининградцам. Так, за 3 200 рублей субсидированный билет в Калининград могут купить многодетные и другие льготные группы без калининградской прописки. Считаю, что это неверно. Только калининградцы должны иметь возможность купить субсидированные билеты по направлению Калининград — Москва, Калининград — Санкт-Петербург и обратно. Это моё первое предложение министру», — рассказал Шендерюк-Жидков.

Сенатор также рассказал об идее с «плоскими» тарифами. Он напомнил, что субсидированных билетов всегда не хватает. Даже если их оставят только для калининградцев, они могут быстро закончиться. Кроме того, существуют ограничения — только четыре субсидированных билета на человека в год.

«В этой связи я предлагаю сделать специальный “плоский тариф”, только для людей с калининградской пропиской, кому не хватило субсидированных билетов. Сейчас “плоский” тариф на калининградском направлении из Москвы — 6 800 рублей. Я предлагаю его зафиксировать только для калининградцев», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что все эти предложения не имеют никакого отношения к акциям, которые устраивают сами авиакомпании. Речь лишь о том, чтобы дать возможность купить билет по фиксированной цене, если дешёвые закончились.

Сенатор от области Александр Шендерюк-Жидков предложил главе Минтранса Андрею Никитину продавать субсидированные авиабилеты на калининградском направлении только жителям региона.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше