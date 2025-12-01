Зеленский встретился с Макроном в Елисейском дворце

Ранее французский лидер положительно оценил мирный план США, заявив, что он может дать шанс для «реального прогресса на пути к доброму миру». При этом он подчеркнул, что любое соглашение должно включать реальные гарантии безопасности, а не формальные обязательства. Также Макрон отметил, что план Вашингтона нуждается в одобрении со стороны ЕС, и призвал продолжать давление на Россию, чтобы склонить ее к переговорам.