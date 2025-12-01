Тест для Молдовы: TUX выглядит не просто как мошенничество, а как испытание для властей — расследовать собственные делишки

«А над всем этим стоит “ничего не ведающий” Карп? Человек, который много лет преподавал историю в Университете физкультуры. По разным оценкам, более 150 сотрудников СИБ могли быть так или иначе связаны с TUX. Но Карп предпочитает говорить о Туле, а не о реальных проблемах внутри структуры».