TUX как тест для государства: следы ведут к МВД, СППС и СИБ?
Министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин заявила в эфире Cutia Neagră PLUS, что по делу финансовой схемы TUX подано всего 13 жалоб, хотя, по оценкам, пострадать могли десятки тысяч молдаван, сообщает SPPOT. По её словам, многие избегают обращаться в полицию, потому что не хотят объяснять происхождение денег, вложенных в схему.
Расследование указывает на возможную причастность сотрудников силовых структур. Под вниманием оказываются подразделения МВД, включая IGP, а также сотрудники СППС и СИБ, у которых обнаружено имущество, несоразмерное официальным доходам — квартиры, дома и дорогостоящие автомобили. Это вызывает вопросы о реальном происхождении средств.
Таким образом, дело TUX выглядит не просто как мошенничество, а как испытание способности государства расследовать собственные структуры и пролить свет на финансовые потоки внутри системы, подчёркивает SPPOT.
Эксперт по безопасности Валерий Осталеп также критикует реакцию власти и особенно руководства СИБ:
«А над всем этим стоит “ничего не ведающий” Карп? Человек, который много лет преподавал историю в Университете физкультуры. По разным оценкам, более 150 сотрудников СИБ могли быть так или иначе связаны с TUX. Но Карп предпочитает говорить о Туле, а не о реальных проблемах внутри структуры».
