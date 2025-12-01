Ричмонд
МИД РФ прокомментировал заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Москва расценивает заявление председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне как попытку сорвать урегулирование на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат обратила внимание на недавнее интервью Джузеппе Каво Драгоне газете Financial Times, в котором тот, рассуждая о реакции блока на «гибридные атаки» со стороны России, заявил, что «упреждающие удары могут быть рассмотрены в качестве оборонительных действий».

«Рассматриваем заявление Джузеппе Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, Москва расценивает заявление Драгоне как попытку сорвать урегулирование на Украине.

«Видим в нем [заявлении Драгоне] целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса», — говорится в заявлении дипломата. По мнению Захаровой, «люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса».

