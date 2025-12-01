Нидерланды поставят Украине боеприпасы для F-16

В июле Трамп анонсировал программу PURL, по которой США будут продавать НАТО вооружение для Киева. Нидерланды первые из стран — участников Североатлантического альянса полностью профинансировали пакет помощи по этой программе на сумму €500 млн. Сообщалось, что поставка в рамках PURL «не заменяет, а дополняет текущую поддержку Украины».