Комитет по противодействию коррупции решили создать в Самарской области

Если комитет будет создан, то он будет подчиняться непосредственно губернатору. Глава региона будет определять, сколько человек будут работать в комитете. Ведомство будет следить за тем, соблюдают ли госслужащие запреты и ограничения, выявлять причины конфликта интересов, устранять их и т. д.