Комитет по противодействию коррупции решили создать в Самарской области

В Самарской области может появиться комитет по противодействию коррупции, сокращенное название — КПК. Проект соответствующего постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Если комитет будет создан, то он будет подчиняться непосредственно губернатору. Глава региона будет определять, сколько человек будут работать в комитете. Ведомство будет следить за тем, соблюдают ли госслужащие запреты и ограничения, выявлять причины конфликта интересов, устранять их
В документе уточняется, что комитет будет являться правопреемником департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Ранее в регионе появилось министерство по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, вероятно, новый комитет будет работать в его структуре.