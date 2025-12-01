СМИ рассказали о панике на Западе из-за встречи Путина и Уиткоффа

«Союзники Киева боятся, что в Москве Путин им предложит бизнес-сделки, которые приведут к менее выгодному для Украины мирному соглашению», — говорится в публикации.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Уиткоффом запланирована на вторник, она пройдет во второй половине дня.
Трамп также подтвердил, что его спецпосланник планирует встретится с российским лидером на этой неделе.
