В Приднестровье опубликовали предварительные результаты выборов в парламент

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Центризбирком Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в понедельник на своем сайте опубликовал предварительные результаты выборов в Верховный Совет (парламент) ПМР VIII созыва.
В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали депутатов Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
Как следует из протоколов территориальных избирательных комиссий, депутатами VIII созыва избраны 33 депутатов, пофамильно отмеченные в сообщении.
Явка избирателей оказалась рекордно низкой, всего 26,01% от общего числа избирателей, даже на выборах предыдущего состава Верховного Совета ПМР VII созыва явка составляла 27,7%.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.