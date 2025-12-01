Ричмонд
В Приднестровье опубликовали предварительные результаты выборов в парламент

ЦИК ПМР опубликовал предварительные результаты выборов в Верховный Совет.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Центризбирком Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в понедельник на своем сайте опубликовал предварительные результаты выборов в Верховный Совет (парламент) ПМР VIII созыва.

В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали депутатов Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.

Как следует из протоколов территориальных избирательных комиссий, депутатами VIII созыва избраны 33 депутатов, пофамильно отмеченные в сообщении.

Явка избирателей оказалась рекордно низкой, всего 26,01% от общего числа избирателей, даже на выборах предыдущего состава Верховного Совета ПМР VII созыва явка составляла 27,7%.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

