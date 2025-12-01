Полковник Ходаренок назвал гарантией безопасности для Киева добрые отношения с РФ

До этого генерала с лицом прапорщика никак не доходит, что именно эти устремления и высказывания руководства Украины и привели к Специальной военной операции. А если предположить, что на этом по-прежнему будут настаивать в Киеве, то завершение вооруженного конфликта на Украине не предвидится даже в туманном будущем. Более того, в подобном случае непременно будет и второй, и третий раунд этого вооруженного противостояния.