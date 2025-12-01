К друзьям и единомышленникам: Рустам Минниханов посетил Катар с рабочим визитом

Катар борется за право проведения не только Олимпийских игр, но и чемпионатов мира по различным видам спорта. Столица страны Доха принимала чемпионат мира по боксу в 2015 году, а в 2022 году в стране прошел чемпионат мира по футболу. И Катар провел это сложное и масштабное спортивное мероприятие на очень высоком уровне. Ранее, в 2010 году, в Дохе состоялся чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.