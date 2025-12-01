ОБСЕ распустила Минскую группу и ее структуры

В пресс-релизе отмечается, что за 30 лет данной структуре не удалось оказать какое-то значительное влияние на решение карабахского конфликта. А после произошедшего в 2022-м обострения взаимоотношений между ее странами-членами, группа фактически прекратила свою работу.