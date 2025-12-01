ОБСЕ распустила Минскую группу и ее структуры

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили об окончательном роспуске Минской группы и связанных с ней структур, пишет Sputnik Беларусь.
В пресс-служба ОБСЕ уточнили, что 30 ноября окончательно завершена работа Минского процесса и связанных с ним структур.
Напомним, Минскую группу образовали в 1992-м для урегулирования карабахского конфликта. В нее вошли представители Беларуси, Германии, Италии, Турции, Финляндии, Швеции, Азербайджан и Армении, а ее сопредседателями стали Россия, США и Франция.
В пресс-релизе отмечается, что за 30 лет данной структуре не удалось оказать какое-то значительное влияние на решение карабахского конфликта. А после произошедшего в 2022-м обострения взаимоотношений между ее странами-членами, группа фактически прекратила свою работу.
К слову, официальное функционирование Минской группы прекратилось еще с 1 сентября 2025-го. Решение об этом принималось в качестве ответа на совместное обращение глав МИД Азербайджана и Армении к действующему председателю ОБСЕ.
Кроме того, прекращена деятельность личного представителя главы ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту и Группы планирования высокого уровня.
До 1 декабря 2025-го секретариатом ОБСЕ должны были быть завершены все вопросы закрытия данных структур. При этом ранее принятые в рамках ОБСЕ решения касаемо бывшего армяно-азербайджанского конфликта признаются утратившими силу и недействительными.
