В ООН осудили планы Украины использовать противопехотные мины

Оттавская конвенция была ратифицирована Украиной в 2005 году. Летом 2025 года президент страны Владимир Зеленский подписал документ, подразумевающий выход Украины из договора. Ряд восточноевропейских государств — страны Балтии, Польша и Финляндия — также объявили о выходе из Оттавской конвенции.