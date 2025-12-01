В ООН осудили планы Украины использовать противопехотные мины

«Что касается фантазии Украины о приостановке: они пытаются сделать что-то, что запрещено международным гуманитарным правом, поэтому мы отвергаем эту юридическую процедуру», — приводят «РИА Новости» слова выступления Мозер-Пуангсувана в Женеве.
Эксперт напомнил, что 1-я статья Оттавской конвенции запрещает использование противопехотных мин, а 19-я статья запрещает «какие-либо односторонние исключения в применении конвенции».
Оттавская конвенция была ратифицирована Украиной в 2005 году. Летом 2025 года президент страны Владимир Зеленский подписал документ, подразумевающий выход Украины из договора. Ряд восточноевропейских государств — страны Балтии, Польша и Финляндия — также объявили о выходе из Оттавской конвенции.