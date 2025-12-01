Ричмонд
Лукашенко обсудил с султаном Омана создание целлюлозно-бумажного комбината

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид в рамках встречи в понедельник в Маскате обсудили ход реализации важнейших проектов двустороннего сотрудничества и обменялись оценками ситуации в регионе и в мире, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Источник: Sputnik.by

По ее информации, был подчеркнут высокий уровень взаимопонимания в белорусско-оманских отношениях, а также отмечен значительный прогресс, которого страны достигли, благодаря серии взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

На переговорах, в частности, шла речь о ходе исполнения дорожной карты сотрудничества, подписанной в октябре 2025 года в Минске, с акцентом на конкретные проекты в сфере продовольственной безопасности и промышленности, уточнили в пресс-службе.

Отдельно Лукашенко и Хайсам бен Тарек Аль Саид остановились на развитии взаимодействия в сфере АПК. Также стороны обсудили возможности совместных экспортных продпоставок на рынки стран Азии и Африки.

«Особое внимание было уделено еще одному значимому крупному совместному инвестиционному проекту — по созданию в Беларуси целлюлозно-бумажного комбината — в развитие меморандума, подписанного в октябре этого года в Минске во время визита Султана Омана», — сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Кроме того, белорусская сторона выдвинула еще ряд предложений по совместным проектам, в том числе в сельском хозяйстве и касающихся продбезопасности.

«В частности, речь шла о поставках белорусских продуктов питания и создании совместных производств на территории Беларуси», — рассказали в пресс-службе.

В повестке переговоров также было развитие взаимодействия в туристической сфере — она представляет взаимный интерес, отметили там.

В целом лидеры двух стран констатировали прогресс по всем вопросам двустороннего сотрудничества со времени их последней встречи, которая состоялась в белорусской столице в октябре текущего года, сообщили в пресс-службе.

Серия зарубежных визитов главы государства началась на минувшей неделе в Кыргызстане и продолжилась затем поездкой в Мьянму. После, 28 ноября, Александр Лукашенко направился с визитом в Оман.

