Лукашенко обсудил с султаном Омана создание целлюлозно-бумажного комбината

По ее информации, был подчеркнут высокий уровень взаимопонимания в белорусско-оманских отношениях, а также отмечен значительный прогресс, которого страны достигли, благодаря серии взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.
На переговорах, в частности, шла речь о ходе исполнения дорожной карты сотрудничества, подписанной в октябре 2025 года в Минске, с акцентом на конкретные проекты в сфере продовольственной безопасности и промышленности, уточнили в пресс-службе.
Отдельно Лукашенко и Хайсам бен Тарек Аль Саид остановились на развитии взаимодействия в сфере АПК. Также стороны обсудили возможности совместных экспортных продпоставок на рынки стран Азии и Африки.
«Особое внимание было уделено еще одному значимому крупному совместному инвестиционному проекту — по созданию в Беларуси целлюлозно-бумажного комбината — в развитие меморандума, подписанного в октябре этого года в Минске во время визита Султана Омана», — сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Кроме того, белорусская сторона выдвинула еще ряд предложений по совместным проектам, в том числе в сельском хозяйстве и касающихся продбезопасности.
«В частности, речь шла о поставках белорусских продуктов питания и создании совместных производств на территории Беларуси», — рассказали в пресс-службе.
В повестке переговоров также было развитие взаимодействия в туристической сфере — она представляет взаимный интерес, отметили там.
В целом лидеры двух стран констатировали прогресс по всем вопросам двустороннего сотрудничества со времени их последней встречи, которая состоялась в белорусской столице в октябре текущего года, сообщили в пресс-службе.
Серия зарубежных визитов главы государства началась на минувшей неделе в Кыргызстане и продолжилась затем поездкой в Мьянму. После, 28 ноября, Александр Лукашенко направился с визитом в Оман.