Лукашенко и султан Омана обсудили, какой крупный завод построят в Беларуси по инвестпроекту

Лукашенко и султан Омана обсудили новый завод в Беларуси — вот где он появится.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид обсудили сотрудничество, а также какой завод построят в Беларуси по инвестпроекту, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее стало известно, что султан Омана принял Лукашенко дома, но переговоры шли за закрытыми дверями.

Позже стали известны подробности закрытых переговоров в Маскате. Сообщили, что лидеры государств обсуждали реализацию важнейших проектов двустороннего сотрудничества. Также они оценили ситуации в регионе и на международной арене.

На встрече подчеркивался высокий уровень взаимопонимания между Беларусью и Оманом, их значительный прогресс, что было достигнуто в результате серии взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

Также на переговорах была поднята тема исполнения «дорожной карты» сотрудничества, которую подписали в октябре 2025-го в Минске. Акцент на переговорах был сделан на реализацию конкретных проектов в таких сферах, как промышленность и продовольственная безопасность.

Белорусский президент и султан Омана также отдельно обсудили тему развития взаимодействия в сельскохозяйственной сфере. Еще речь шла о возможной совместной работе для развития взаимовыгодного экспорта продукции, в том числе на рынки Азии и Африки.

При этом отдельно лидеры поговорили о реализации крупного совместного инвестпроекта — создания в Беларуси целлюлозно-бумажного комбината.

Кроме того, белорусская сторона предложила к реализации еще целый ряд совместных проектов, в том числе в сфере АПК и связанных с обеспечением продовольственной безопасности. Например, речь шла о поставках белорусских продуктов и создании общих производств в республике. Отдельно в повестку переговоров вынесли тему развития туризма между странами.

Резюмируя, президент Беларуси и султан Омана обратили внимание на прогресс во всех вопросах двустороннего сотрудничества с последней минской встречи в октябре 2025-го.

Тем временем ОБСЕ распустила Минскую группу и ее структуры.

Еще Александр Лукашенко напомнил Румынии про конструктивный диалог и прочный мир.

