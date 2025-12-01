Лукашенко и султан Омана обсудили, какой крупный завод построят в Беларуси по инвестпроекту

Кроме того, белорусская сторона предложила к реализации еще целый ряд совместных проектов, в том числе в сфере АПК и связанных с обеспечением продовольственной безопасности. Например, речь шла о поставках белорусских продуктов и создании общих производств в республике. Отдельно в повестку переговоров вынесли тему развития туризма между странами.