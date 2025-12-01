Ричмонд
В Совфеде обозначили допустимые гарантии безопасности

Москва заинтересована в гарантиях безопасности в процессе заключения мирных соглашений с Киевом, но это касается прежде всего гарантий российской стороне. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Владимир Джабаров подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру», что Россия настаивает на обеспечении своих гарантий безопасности. В перечне требований: отказ Украины от членства в НАТО и размещения на своей территории иностранных военных, а также сокращение численности ВСУ. «Остальные гарантии будут определяться в процессе переговоров», — уточнил политик.

Сенатор добавил, что Россия поднимала вопрос гарантий безопасности с 15 декабря 2021 года. Он напомнил, что тогда Европа и США проигнорировали требование Москвы и ее аргументы, что привело к тому, что Россия была вынуждена начать спецоперацию.

Обеспечение гарантий безопасности Украине и их форма являются одним из ключевых вопросов, который обсуждают участники процесса урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. На очередном раунде переговоров американской и украинской делегаций во Флориде гарантии безопасности также стали темой дискуссии, но стороны не смогли достичь консенсуса по этому пункту мирного плана.

2 декабря представителя Белого дома, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле примет президент России Владимир Путин. На встрече стороны обсудят мирный план Вашингтона и корректировки, внесенные в него Киевом.

