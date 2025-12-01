В Совфеде обозначили допустимые гарантии безопасности

Владимир Джабаров подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру», что Россия настаивает на обеспечении своих гарантий безопасности. В перечне требований: отказ Украины от членства в НАТО и размещения на своей территории иностранных военных, а также сокращение численности ВСУ. «Остальные гарантии будут определяться в процессе переговоров», — уточнил политик.