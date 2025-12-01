В Общественной палате рассказали, как прошли выборы в Приднестровье

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Выборы депутатов всех уровней в Приднестровье прошли в полном соответствии с законодательством, несмотря на вмешательства Кишинева, заявил первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан Общественной палаты (ОП) РФ, сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ Максим Григорьев.
«Возвращаясь к выборам Приднестровья, хочу еще раз отметить, что они проведены в полном соответствии и с российским законодательством — а как мы знаем, законодательство Приднестровья во многом соответствует российскому, и на высоком уровне контроля за выборами, который есть у нас в России, и в полном соответствии с международным законодательством в тяжелейших условиях вмешательства в эти выборы и Европы, и Молдавии», — сказал Григорьев в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», выступая на пресс-конференции в формате видеомоста Москва — Тирасполь по итогам выборов в Приднестровье.
При этом, отметил он, сентябрьские молдавские парламентские выборы сопровождались тотальными фальсификациями и нарушением всех норм. «Мы видим, как на этом фоне (нарушений выборов в Молдавии — ред.) в Приднестровье спокойно, в плановом режиме проходят выборы», — в частности, добавил Григорьев, подчеркнув, что на избирательных участках не было признаков принуждения или давления. «Не могу не сказать о беспрецедентном уровне вмешательства Молдавии, молдавских спецслужб в выборы. Шантаж, попытки запугать людей, сорвать выборы — всё это мы видели в полном масштабе… Сейчас, конечно, это носит абсолютно вопиющий характер», — добавил Григорьев.
Тридцатого ноября состоялись выборы в Верховный Совет Приднестровья, а также в местные Советы народных депутатов и избрание региональных глав администраций.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма она присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.