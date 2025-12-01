В Общественной палате рассказали, как прошли выборы в Приднестровье

«Возвращаясь к выборам Приднестровья, хочу еще раз отметить, что они проведены в полном соответствии и с российским законодательством — а как мы знаем, законодательство Приднестровья во многом соответствует российскому, и на высоком уровне контроля за выборами, который есть у нас в России, и в полном соответствии с международным законодательством в тяжелейших условиях вмешательства в эти выборы и Европы, и Молдавии», — сказал Григорьев в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», выступая на пресс-конференции в формате видеомоста Москва — Тирасполь по итогам выборов в Приднестровье.