Белоруссия потребовала от Литвы тщательного расследования после ЧП с БПЛА

Ранее в понедельник в пресс-службе сообщили, что в МИД был вызван временный поверенный в делах Литвы в Минске Эрикас Вилканецас, ему был заявлен протест в связи с нарушением госграницы Белоруссии беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, осуществленным с территории Литвы 30 ноября 2025 года. Беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство из Литвы и упал в черте белорусского города Гродно.
«Белорусская сторона требует от литовской стороны немедленно предоставить детальную и исчерпывающую информацию об обстоятельствах данного инцидента, включая цели запуска и оператора воздушного судна», — говорится в сообщении МИД.
Также Минск требует от Литвы провести тщательное расследование и «привлечь к ответственности виновных в организации данного провокационного акта, принять незамедлительные и исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем».
«Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся обстановки», — подчеркивается в сообщении.