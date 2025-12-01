Более 60 украинцев попали в Беларусь через закрытую границу Украины

С начала 2025 года более 60 украинцев попали в Беларусь через закрытую Украиной границу. Подробности рассказали в Государственном пограничном комитете.
В ГПК рассказали, что в ноябре 2025-го в Беларусь прибыло свыше 8,5 тысячи украинцев. Большинство граждан Украины прибыли на территорию Беларусь из Польши (8255 человек), также въезжали из Литвы (190) и Латвии (135), еще трое — с территории Украины.
Всего же с начала 2025-го в Беларусь въехали 106 362 украинских гражданина. При этом 61 украинец попали в Беларусь через закрытую Киевом украинско-белорусскую границу. За год транзитом через Польшу въехали в республику 84 тысячи 993 украинца, через Литву — 19 тысяч 209 и через Латвию — 2 тысячи 99 граждан Украины.