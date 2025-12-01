Власти Азербайджана решили пригласить ЕС к участию в проекте «маршрут Трампа»

Зангезурский коридор — транспортная артерия, которая пройдет через Сюникскую область Армении и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой. Предполагается, что маршрут позволит разблокировать сообщение между территорией Азербайджана и Нахичеванью. Проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» после того, как на встрече с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о мирном урегулировании. Премьер Армении говорил, что «Маршрут Трампа» предполагает прокладку нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветки.