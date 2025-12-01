Ричмонд
Власти Азербайджана решили пригласить ЕС к участию в проекте «маршрут Трампа»

Баку хотел бы видеть Евросоюз среди участников проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Источник: Reuters

«Азербайджан желает, чтобы Европейский союз стал частью нового транспортного узла (в Зангезурском коридоре — ред.), в том числе в рамках инициативы ЕС Global Gateway, — сказал Гаджиев в интервью изданию EU Today в Брюсселе. — Баку будет рад видеть Европейский союз в этом новом транспортном узле».

По его словам, согласно планам, через коридор будет ежегодно перевозиться 15 миллионов тонн грузов. Строительство азербайджанского участка, как ожидается, завершится к 2026 году.

Зангезурский коридор — транспортная артерия, которая пройдет через Сюникскую область Армении и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой. Предполагается, что маршрут позволит разблокировать сообщение между территорией Азербайджана и Нахичеванью. Проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» после того, как на встрече с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о мирном урегулировании. Премьер Армении говорил, что «Маршрут Трампа» предполагает прокладку нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветки.

