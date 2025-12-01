Правительство НСО ввело пакет новых законов с 1 декабря 2025 года

В сфере экономики с 1 декабря вводится минимальный порог кредитного рейтинга для государственных банков с целью повышения их устойчивости. Одновременно обновляются правила расчёта утилизационного сбора на ввозимые автомобили, где базовая ставка составляет 20 тысяч рублей, умножаемая на показатель мощности двигателя, при этом для машин мощностью до 160 лошадиных сил сохраняются льготные тарифы в 3400 и 5200 рублей. Также с 1 декабря фиксированная часть пенсий для граждан старше 80 лет и обладателей первой группы инвалидности будет проиндексирована до 17 815 рублей. Участники долевого строительства продолжают пользоваться автоматически продлённой до 31 декабря отсрочкой по выплатам неустоек, с 2026 года взыскание будет производиться по общим правилам.