Австрия сохранит сдержанность в вопросе активов России, заявила глава МО

«Я думаю, это будет очень непросто, в особенности с юридической точки зрения. Об этом наш федеральный канцлер говорил после заседания Европейского совета в октябре. Посмотрим, как дело будет развиваться. Переговоры ведь еще идут, но то, что мы здесь проявляем сдержанность, особенно в юридическом плане, — это вне сомнений», — сказала министр по прибытии на встречу глав минобороны стран ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос по теме замороженных российских активов — будет ли Австрия выступать поручителем, чтобы можно было предоставить Украине кредит. Общение с прессой транслировал австрийский телеканал OE24.