Австрия сохранит сдержанность в вопросе активов России, заявила глава МО

ВЕНА, 1 дек — РИА Новости. Австрия сохраняет сдержанную позицию в обсуждении возможного использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита, заявила журналистам министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

Источник: © РИА Новости

По ее словам, вопрос остается «юридически крайне сложным», и именно это определяет позицию Вены на переговорах.

«Я думаю, это будет очень непросто, в особенности с юридической точки зрения. Об этом наш федеральный канцлер говорил после заседания Европейского совета в октябре. Посмотрим, как дело будет развиваться. Переговоры ведь еще идут, но то, что мы здесь проявляем сдержанность, особенно в юридическом плане, — это вне сомнений», — сказала министр по прибытии на встречу глав минобороны стран ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос по теме замороженных российских активов — будет ли Австрия выступать поручителем, чтобы можно было предоставить Украине кредит. Общение с прессой транслировал австрийский телеканал OE24.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
