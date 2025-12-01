Ричмонд
Упавший в Гродно дрон был оборудован фото- и видеокамерой, сообщило МВД

МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Нарушивший белорусскую границу дрон был оборудован фотовидеокамерой с возможностью сбора разведданных, он осуществил сброс печатной продукции экстремистской направленности, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

Источник: Соцсети

Ранее в понедельник в пресс-службе белорусского МИД сообщили, что в ведомство был вызван временный поверенный в делах Литвы в Минске Эрикас Вилканецас, ему был заявлен протест в связи с нарушением госграницы Белоруссии беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, осуществленным с территории Литвы 30 ноября 2025 года. Беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство из Литвы и упал в черте белорусского города Гродно.

«Вчера на одной из улиц Гродно обнаружен БПЛА неизвестного происхождения. В ходе осмотра милиционерами установлено, что дрон оборудован фотовидеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Кроме этого, с беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Отмечается, что специалистами проанализирована информация бортовой аппаратуры, определен маршрут полета. «Точкой запуска стала деревня Капчяместис в Лаздийском районе Алитусского уезда Литовской Республики. Летательный аппарат должен был покинуть территорию Беларуси через Польшу. В настоящее время правоохранителями проводится проверка», — говорится в сообщении.

