Юрий Слюсарь провёл срочное совещание по вопросам безопасности региона

«В условиях массированных атак, когда есть погибшие, пострадавшие, нанесён серьёзный ущерб гражданским объектам, некоторые граждане занимаются съёмкой и оперативной публикацией видео, что помогает противнику оценивать эффективность своих ударов. Это недопустимо с точки зрения закона и морали! Все, кто нарушает запрет на съёмку и распространение подобных материалов, должны быть выявлены и привлечены к ответственности», — подчеркнул Юрий Слюсарь.