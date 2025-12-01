Юрий Слюсарь провёл срочное совещание по вопросам безопасности региона

1 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл оперативное совещание, на котором обсудили меры против распространения информации о воздушных атаках. Особое внимание уделили запрету на фото- и видеосъёмку последствий ударов БПЛА, а также публикацию таких материалов в интернете. Об этом сообщает Правительство Ростовской области в своём канале «MAX».
Начальник главного управления МВД России по Ростовской области Александр Речицкий рассказал о выявленных нарушениях: зафиксировано пять случаев публикации видео атак. Против одного из жителей Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело за съёмку беспилотников и распространение роликов с комментариями. Три человека уже оштрафованы на 3 тысячи рублей.
Губернатор потребовал от глав муниципалитетов активнее разъяснять жителям опасность публикации таких материалов.
«В условиях массированных атак, когда есть погибшие, пострадавшие, нанесён серьёзный ущерб гражданским объектам, некоторые граждане занимаются съёмкой и оперативной публикацией видео, что помогает противнику оценивать эффективность своих ударов. Это недопустимо с точки зрения закона и морали! Все, кто нарушает запрет на съёмку и распространение подобных материалов, должны быть выявлены и привлечены к ответственности», — подчеркнул Юрий Слюсарь.