Уиткофф проводит новую встречу с украинской делегацией, пишет AFP

«Спецпосланник президента США проводит новую встречу с представителем украинской делегации во Флориде», — рассказали агентству источники.
Агентство уточняет, что Уиткофф проводит встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, возглавляющим украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
«Умеров и Уиткофф сейчас снова встречаются», — сообщили агентству осведомленные источники, отметив, что им предстоит обсудить «еще несколько вопросов».