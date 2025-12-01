Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме ответили на планы НАТО об упреждающих ударах по РФ

Заявление представителя НАТО о нанесении упреждающих ударов по России в случае якобы угроз со стороны Москвы — еще одно свидетельство истерии Запада по поводу «российской агрессии», заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий прокомментировал высказывание адмирала Джузеппе Каво Драгоне, который является руководителем Военного комитета НАТО. Член командования альянса объявил, что военный блок приводит в соответствие документы, чтобы иметь возможность наносить удары по России до того, как она предпримет какую-либо активность, направленную против Европы или США, пишет «Лента.ру».

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, такая риторика со стороны Североатлантического альянса негативно влияет на взаимоотношения с Москвой. Депутат отметил, что Россия не нападает на страны блока, а все факты якобы агрессии российской стороны не имеют под собой доказательств, но широко «раскручиваются» в западных СМИ. «Какие-то шарики там летают, еще что-то. Не получается у них какие-то реальные действия с нашей стороны зафиксировать», — уточнил парламентарий.

Он отметил, что первой решится на упреждающий удар та сторона, которая столкнется с реальной угрозой со стороны предполагаемого противника. Колесник оценил высказывание Драгоне как очевидный «виток, который ведет к третьей мировой войне». Он считает, что политики и высокопоставленные военные Запада забыли о том, что упреждающий удар способен привести к третьей мировой войне, после которой мир может исчезнуть.

Депутат добавил, что в ответ на подобные заявления России следует усиливать свою обороноспособность. «Потому что с НАТО война будет в любом случае с использованием наших стратегических сил, с использованием нашей ядерной триады», — объяснил Колесник. Он уточнил, что страны Североатлантического альянса должны понимать, что войны с Россией «на автоматах» уже не будет.

Представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала слова Джузеппе Каво Драгоне. Дипломат отметила, что заявления представителей НАТО — «безответственный шаг», который свидетельствует о намерениях военного блока к эскалации.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше