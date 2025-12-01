В Госдуме ответили на планы НАТО об упреждающих ударах по РФ

Парламентарий прокомментировал высказывание адмирала Джузеппе Каво Драгоне, который является руководителем Военного комитета НАТО. Член командования альянса объявил, что военный блок приводит в соответствие документы, чтобы иметь возможность наносить удары по России до того, как она предпримет какую-либо активность, направленную против Европы или США, пишет «Лента.ру».
По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, такая риторика со стороны Североатлантического альянса негативно влияет на взаимоотношения с Москвой. Депутат отметил, что Россия не нападает на страны блока, а все факты якобы агрессии российской стороны не имеют под собой доказательств, но широко «раскручиваются» в западных СМИ. «Какие-то шарики там летают, еще что-то. Не получается у них какие-то реальные действия с нашей стороны зафиксировать», — уточнил парламентарий.
Он отметил, что первой решится на упреждающий удар та сторона, которая столкнется с реальной угрозой со стороны предполагаемого противника. Колесник оценил высказывание Драгоне как очевидный «виток, который ведет к третьей мировой войне». Он считает, что политики и высокопоставленные военные Запада забыли о том, что упреждающий удар способен привести к третьей мировой войне, после которой мир может исчезнуть.
Депутат добавил, что в ответ на подобные заявления России следует усиливать свою обороноспособность. «Потому что с НАТО война будет в любом случае с использованием наших стратегических сил, с использованием нашей ядерной триады», — объяснил Колесник. Он уточнил, что страны Североатлантического альянса должны понимать, что войны с Россией «на автоматах» уже не будет.
Представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала слова Джузеппе Каво Драгоне. Дипломат отметила, что заявления представителей НАТО — «безответственный шаг», который свидетельствует о намерениях военного блока к эскалации.