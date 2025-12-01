В Госдуме ответили на планы НАТО об упреждающих ударах по РФ

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, такая риторика со стороны Североатлантического альянса негативно влияет на взаимоотношения с Москвой. Депутат отметил, что Россия не нападает на страны блока, а все факты якобы агрессии российской стороны не имеют под собой доказательств, но широко «раскручиваются» в западных СМИ. «Какие-то шарики там летают, еще что-то. Не получается у них какие-то реальные действия с нашей стороны зафиксировать», — уточнил парламентарий.