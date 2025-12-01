Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выборы депутатов в Приднестровье были признаны состоявшимися

Центризбирком Приднестровья заявил об отсутствии серьезных нарушений в процессе голосования.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Приднестровья в понедельник опубликовала предварительные результаты выборов депутатов всех уровней, в том числе в Верховный совет (ВС).

Напомним, в воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы, помимо депутатов ВС, избирали 469 членов местных советов и 76 глав сел и поселков.

Как следует из протоколов территориальных избирательных комиссий, депутатами VIII созыва избраны 33 кандидата, их поименный список опубликован на официальном сайте ЦИК. При этом две трети депутатов предыдущего созыва продолжат работу в новом.

Явка избирателей оказалась рекордно низкой — порядка 102 тысяч человек, то есть всего 26,01% от общего числа избирателей, это немного меньше, чем на выборах предыдущего состава Верховного совета, тогда явка составила 27,7%.

Наибольший процент явки показали северные районы Приднестровья. Всего в выборах участвовало 890 кандидатов.

Сообщается, что наблюдатели не выявили каких-либо нарушений в процессе голосования. Международные наблюдатели, следившие за ходом выборов, подготовили отчеты в письменном виде.

«Мы не наблюдали каких-либо жалоб, которые могли бы повлиять на ход голосования. Не было ни сообщений о подкупах, о каких-то каруселях, об организации подвозов избирателей», — заявил председатель ЦИК Станислав Касап.

На официальное подведение итогов голосования официально ЦИК отводится 14 дней, но в ведомстве заявили, что это произойдет в ближайшие дни.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше