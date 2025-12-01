Выборы депутатов в Приднестровье были признаны состоявшимися

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Приднестровья в понедельник опубликовала предварительные результаты выборов депутатов всех уровней, в том числе в Верховный совет (ВС).
Напомним, в воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы, помимо депутатов ВС, избирали 469 членов местных советов и 76 глав сел и поселков.
Как следует из протоколов территориальных избирательных комиссий, депутатами VIII созыва избраны 33 кандидата, их поименный список опубликован на официальном сайте ЦИК. При этом две трети депутатов предыдущего созыва продолжат работу в новом.
Явка избирателей оказалась рекордно низкой — порядка 102 тысяч человек, то есть всего 26,01% от общего числа избирателей, это немного меньше, чем на выборах предыдущего состава Верховного совета, тогда явка составила 27,7%.
Наибольший процент явки показали северные районы Приднестровья. Всего в выборах участвовало 890 кандидатов.
Сообщается, что наблюдатели не выявили каких-либо нарушений в процессе голосования. Международные наблюдатели, следившие за ходом выборов, подготовили отчеты в письменном виде.
«Мы не наблюдали каких-либо жалоб, которые могли бы повлиять на ход голосования. Не было ни сообщений о подкупах, о каких-то каруселях, об организации подвозов избирателей», — заявил председатель ЦИК Станислав Касап.
На официальное подведение итогов голосования официально ЦИК отводится 14 дней, но в ведомстве заявили, что это произойдет в ближайшие дни.