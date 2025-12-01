Ричмонд
МИД Эстонии выступил с предупреждением Украине после ударов ВСУ по танкерам

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег Украину от нанесения ударов по судам в Балтийском море, в том числе связываемым с Россией.

Источник: AP 2024

«Мы не говорили “Не приходите сюда”, но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море», — сказал он в ответ на вопрос, не давала ли Эстония Украине сигнала воздержаться от ударов в Балтике.

В свою очередь, член комиссии эстонского парламента по гособороне Раймонд Кальюлайд отметил, что, с точки зрения Киева, подобные удары вряд ли вызовут осуждение в Европе, которая наверняка ограничится лишь выражением глубокой обеспокоенности.

«Они в какой-то момент могут перестать удерживать Украину, если она придет к выводу, что это не приведет к полному краху поддержки», — заключил чиновник.

Ранее в понедельник газета The Guardian сообщила со ссылкой на источник в украинских спецслужбах, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.

В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что в 28 милях от берегов страны в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.

Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.

Как накануне сообщили РИА Новости дипломатические источники в Москве, на борту обоих судов находились мирные россияне.

МИД Турции выразил обеспокоенность этими атаками, указав на угрозу жизни людей, судоходству и экологической безопасности. Там заявили, что Анкара контактирует со всеми сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта и предотвратить негативный эффект для своих экономических интересов.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал атаки посягательством на суверенитет Турции.

