МИД Эстонии выступил с предупреждением Украине после ударов ВСУ по танкерам

«Мы не говорили “Не приходите сюда”, но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море», — сказал он в ответ на вопрос, не давала ли Эстония Украине сигнала воздержаться от ударов в Балтике.