Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Беларусь может предпринять все необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности

МИД: Беларусь может предпринять все меры для защиты суверенитета и безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел предупредили о реакции Беларуси на упавший в Гродно литовский беспилотник. Об этом сказано в сообщении МИД Беларуси.

Ранее МИД сообщил, что беспилотник с территории Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси и упал в Гродно 30 ноября.

По данному инциденту МИД вызвал временного поверенного в делах Литвы, требуя от литовской стороны немедленно предоставить детальную информацию.

И также во внешнеполитическом ведомстве предупредили, какой будет реакция Минска на произошедший инцидент с упавшим литовским беспилотником.

— Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся обстановки, — заявили в МИД.

Также в МВД сообщили, что литовский беспилотник сбросил экстремистскую продукцию.

Еще МВД проинформировало, что литовский дрон над Гродно мог собирать разведывательные данные.

Кроме того, МВД обнародовало маршрут упавшего в Гродно литовского беспилотника.