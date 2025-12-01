МИД: Беларусь может предпринять все необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности

В Министерстве иностранных дел предупредили о реакции Беларуси на упавший в Гродно литовский беспилотник. Об этом сказано в сообщении МИД Беларуси.
Ранее МИД сообщил, что беспилотник с территории Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси и упал в Гродно 30 ноября.
По данному инциденту МИД вызвал временного поверенного в делах Литвы, требуя от литовской стороны немедленно предоставить детальную информацию.
И также во внешнеполитическом ведомстве предупредили, какой будет реакция Минска на произошедший инцидент с упавшим литовским беспилотником.
— Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, исходя из складывающейся обстановки, — заявили в МИД.
Также в МВД сообщили, что литовский беспилотник сбросил экстремистскую продукцию.
Еще МВД проинформировало, что литовский дрон над Гродно мог собирать разведывательные данные.
Кроме того, МВД обнародовало маршрут упавшего в Гродно литовского беспилотника.