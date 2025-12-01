МИД Японии заявил о планах правительства подписать мирный договор с РФ

«Отношения Японии и России находятся в сложных условиях, однако неизменным остается курс на решение вопроса о принадлежности “четырех северных островов” (южная часть Курил. — Ред.) и заключение мирного договора», — передает его слова агентство Reuters.
Отмечается, что перед этим, мэр города Нэмуро передал главе ведомства письмо с требованием решения проблемы принадлежности островов.
Территориальный спор между Россией и Японией в отношении южной части Курильских островов, не считая острова Уруп, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Токио включает их в состав префектуры Хоккайдо в то время, как Москва считает законным суверенитет над этими территориями. Стороны до сих пор не заключили мирный договор, дополняет «Газета.ru».
Ранее, 24 октября, премьер-министр страны Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность заявила, что правительство Японии настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях.