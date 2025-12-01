МИД Японии заявил о планах правительства подписать мирный договор с РФ

Территориальный спор между Россией и Японией в отношении южной части Курильских островов, не считая острова Уруп, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Токио включает их в состав префектуры Хоккайдо в то время, как Москва считает законным суверенитет над этими территориями. Стороны до сих пор не заключили мирный договор, дополняет «Газета.ru».