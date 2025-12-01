ЦИК ПМР назвал причину низкой явки на выборах в республике

«По вопросу явки избирателей… По итогам дня проголосовали более 102 тысяч избирателей. Это действительно очень серьезная цифра, она составляет более 26% от общего количества избирателей в Приднестровье. И мы, конечно, считаем, что этот результат мог бы быть лучше, возможно, из-за погоды. Потому что мы наблюдали вчера как целый день идет дождь. И, возможно, если бы его не было, наверное, и активность была бы избирателей выше», — сказал Касап.