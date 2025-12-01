Ричмонд
Токаев пожелал румынскому народу благополучия и процветания

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Румынии, передает DKNews.kz.

Источник: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с национальным праздником Румынии — Днем великого объединения.

В своей телеграмме Президент Казахстана отметил расширение двустороннего политического диалога, экономического и культурного сотрудничества. Глава государства выразил уверенность, что многоплановое взаимодействие будет и дальше укрепляться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Никушору Дану успехов в его ответственной деятельности, а румынскому народу — благополучия и процветания.