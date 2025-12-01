Дмитриев: разжигатели войны кричат, когда мир становится ближе

Программа милитаризации ЕС SAFE была создана в январе этого года под названием «Перевооружить ЕС» (ReArm EU), однако потом Еврокомиссия сменила ее название. В рамках этой программы страны ЕС могут направлять часть закупленного оружия на Украину, а также привлекать Украину в качестве субподрядчика для производства отдельных вооружений или их компонентов, кроме того, Киев намерен предоставлять условия для испытаний прототипов на поле боя.