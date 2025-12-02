Ричмонд
Путин узнал, когда в Казани заработает новый СИЗО

О сроках ввода в эксплуатацию главе государства сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадий Гостев.

В этот понедельник, 1 декабря, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Аркадий Гостев лично встретился с президентом страны Владимиром Путиным. В ходе беседы он сообщил главе государства о том, когда в Авиастроительном районе Казани откроется новый следственный изолятор (СИЗО). По словам Гостева, этом произойдет досрочно. Ранее сообщалось, что СИЗО начнет работать только в следующем году.

«В этом году планируем ввести в строй в Казани изолятор на тысячу мест. Он построен за короткий период времени», — заявил директор ФСИН.

Новый СИЗО в Казани представляет собой целый комплекс общей площадью более 21 тысячи квадратных метров. Он разделен на три функциональные зоны: режимную, хозяйственно-складскую и административную. Изолятор уже получил положительное заключение о соответствии требованиям проектной документации.

В новом СИЗО смогут содержаться до 1 000 арестантов. Согласно проекту, в камерах будут установлены холодильники и телевизоры.