В Молдове каждый пятый населённый пункт без транспорта: Тысячи людей отрезаны от больниц, лицеев — от связи с цивилизацией, а власти еще и школы закрывают

Министр инфраструктуры Владимир Боля признал: 347 из 1 682 населённых пунктов Молдовы полностью лишены пассажирского транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Каждый пятый населённый пункт Молдовы без транспорта. Разве это по-европейски?

Министр инфраструктуры Владимир Боля признал: 347 из 1 682 населённых пунктов Молдовы полностью лишены пассажирского транспорта, ещё около 100 сёл имеют лишь один рейс в день. То есть тысячи людей фактически отрезаны от больниц, школ, скорой помощи — от элементарной связи с цивилизацией.

И самое поразительное — министр узнал об этом только сейчас, во время предвыборной кампании, когда люди в сёлах в глаза говорили ему: «К нам не ходит ни один автобус».

А чем ПАС занималась предыдущие четыре года? Это уже вторая её предвыборная кампания.

Проевропейская власть четыре года рассказывала о реформах, «эффективном менеджменте» и «европейских стандартах». Но в итоге сотни молдавских деревень живут так, будто Европа — на другой планете: без транспорта, без связи с городами, без возможности доехать до врача.

Разве это по-европейски?

Разве это по-нашему?

В Молдове властью Санду и ПАС уже закрыто около 200 школ. Недавно правящая партия объявила о закрытии еще 5 школ во Флорештском районе.

