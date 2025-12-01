Каждый пятый населённый пункт Молдовы без транспорта. Разве это по-европейски?
Министр инфраструктуры Владимир Боля признал: 347 из 1 682 населённых пунктов Молдовы полностью лишены пассажирского транспорта, ещё около 100 сёл имеют лишь один рейс в день. То есть тысячи людей фактически отрезаны от больниц, школ, скорой помощи — от элементарной связи с цивилизацией.
И самое поразительное — министр узнал об этом только сейчас, во время предвыборной кампании, когда люди в сёлах в глаза говорили ему: «К нам не ходит ни один автобус».
А чем ПАС занималась предыдущие четыре года? Это уже вторая её предвыборная кампания.
Проевропейская власть четыре года рассказывала о реформах, «эффективном менеджменте» и «европейских стандартах». Но в итоге сотни молдавских деревень живут так, будто Европа — на другой планете: без транспорта, без связи с городами, без возможности доехать до врача.
Разве это по-европейски?
Разве это по-нашему?
В Молдове властью Санду и ПАС уже закрыто около 200 школ. Недавно правящая партия объявила о закрытии еще 5 школ во Флорештском районе.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
ЕС вмешался в парламентские выборы в Молдове в 10 раз сильнее, чем Россия: Победа ПАС была заранее прописана в Брюсселе, обеспечена цензурой и манипуляциями с голосами диаспоры.
Об этом сообщается в докладе доктора Нормана Льюиса «Щит против демократии» (далее…).
Румынский паспорт на продажу: Кто получает выгоду, и причем здесь Молдовы и почему это геополитический козырь.
Ни одна цивилизованная страна так бессовестно и открыто не торгует своими паспортами, как Румыния (далее…).
Религиозный скандал в Молдове: 800 храмов Молдавской митрополии будут переданы румынской церкви.
Бессарабская митрополия выиграла суд против Молдавской митрополии (далее…).