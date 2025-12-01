Politico: у Украины возникли опасения после переговоров в Майами

В публикации отмечается, что встреча 30 ноября стала для Киева шансом пролоббировать свои интересы перед спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который на этой неделе летит в Москву. Но «в целом у украинцев сложилось впечатление, что американцы хотят обойти (Владимира) Зеленского», заявил источник Politico.
По его словам, украинская сторона опасается, что США попытаются «договориться о чем-то с (Владимиром) Путиным, а затем вернуться к разговору с Украиной».
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше