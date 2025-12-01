Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: у Украины возникли опасения после переговоров в Майами

После воскресной встречи в Майами с переговорщиками от США у украинской делегации возникли опасения касательно перспектив дальнейших обсуждений. Об этом пишет Politico со ссылкой на «высокопоставленного чиновника, знакомого с ходом переговоров».

Источник: Reuters

В публикации отмечается, что встреча 30 ноября стала для Киева шансом пролоббировать свои интересы перед спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который на этой неделе летит в Москву. Но «в целом у украинцев сложилось впечатление, что американцы хотят обойти (Владимира) Зеленского», заявил источник Politico.

По его словам, украинская сторона опасается, что США попытаются «договориться о чем-то с (Владимиром) Путиным, а затем вернуться к разговору с Украиной».

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше