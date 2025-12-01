Истребители НАТО проводят серию тренировочных полетов над Эстонией

Маневры проходят в воздушном пространстве Эстонии с 10.00 до 22.00. «На этой неделе, с 1 по 7 декабря, истребители союзников проводят серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 м», — говорится в сообщении.