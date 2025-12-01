Истребители НАТО проводят серию тренировочных полетов над Эстонией

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребители стран НАТО проводят серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии с 1 по 7 декабря. Об этом сообщают эстонские СМИ.
Маневры проходят в воздушном пространстве Эстонии с 10.00 до 22.00. «На этой неделе, с 1 по 7 декабря, истребители союзников проводят серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 м», — говорится в сообщении.
В ходе учений также возможны полеты на сверхзвуковой скорости. В Минобороны Эстонии заверили, что «по возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов».
Эстонские СМИ ранее уже сообщали о проведении в небе над Эстонией нескольких тренировочных полетов истребителей НАТО в ноябре текущего года. -0-