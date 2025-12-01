Эти продукты питания запретили продавать в Беларуси. Подробности

Сразу несколько продуктов питания попали под запрет реализации в Беларуси, следует из реестра опасной продукции.
Так, в нашей стране запретили продавать протертую малину с сахаром под маркировкой «Знаток» (производитель — ООО «Премьер», Россия). Специалисты выявили ряд нарушений. В частности, в составе продукта обнаружен незаявленный синтетический краситель понсо 4R Е124 в количестве 61,9 мг/кг. Помимо этого, обнаружен недопустимый для данного вида продукции синтетический краситель азорубин Е122 в количестве 34,8 мг/кг. Кроме того, на товаре отсутствует предупреждающая надпись о наличии красителей, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.
В перечень опасной продукции попало пирожное «Красный бархат» от производителя ООО «Сладкий дом» (Россия). На товаре также отсутствует надпись о содержании красителей, которые могут влиять на активность и внимание детей. В ходе проверки в составе сладости обнаружен не заявленный изготовителем синтетический краситель понсо 4R (Е124) в количестве 1309,4 мг/кг, в то время как максимально допустимый уровень — 50 мг/кг. Таким образом, показатель превышен более чем в 26 раз.
Восточные сладости «Маффин со сгущенкой» под маркировкой «Слада-ЮГ» также запретили продавать в Беларуси. В результате исследований в продукте обнаружены не заявленные изготовителем пищевые добавки: синтетический краситель тартразин (Е102) в количестве 430 мг/кг и синтетический краситель понсо 4R (Е124) в количестве 9 мг/кг. Всего в комбинации содержание красителей составило 439 мг/кг при максимально допустимом уровне 200 мг/кг. -0-