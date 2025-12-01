Эти продукты питания запретили продавать в Беларуси. Подробности

В перечень опасной продукции попало пирожное «Красный бархат» от производителя ООО «Сладкий дом» (Россия). На товаре также отсутствует надпись о содержании красителей, которые могут влиять на активность и внимание детей. В ходе проверки в составе сладости обнаружен не заявленный изготовителем синтетический краситель понсо 4R (Е124) в количестве 1309,4 мг/кг, в то время как максимально допустимый уровень — 50 мг/кг. Таким образом, показатель превышен более чем в 26 раз.